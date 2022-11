Ancora scosse nella notte la più forte da ML 3.5

Si aggirerebbe “tra 30-40 milioni, la prima stima dei danni causati dal sisma in Ancona, per quanto riguarda il patrimonio pubblico”. A comunicarlo il sindaco di ancona Valeria Mancinelli.

“Si tratta di una stima – spiega il sindaco – che si sta definendo in maniera più dettagliata in queste ore, con le relazioni tecniche, che sottoporremo alla Regione Marche per la richiesta dello stato di calamità”.

“Lo stato di calamità – precisa la Mancinelli in merito ai danni del terremoto – è molto importante, non solo per il Pubblico, ma soprattutto per i privati che hanno avuto danni dal terremoto e che se non viene decretato lo stato di calamità, che la Regione deve chiedere al governo, è chiaro che non vedranno un euro”.

Da lunedì tutte le scuole saranno aperte regolarmente le scuole, come da programma. Anche quelle che erano state oggetto di interventi post terremoto.

A proposito di terremoto dalla mezzanotte sono state ben 18 le scosse rilevate da INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare davanti alla costa marchigiana di Pesaro-Urbino, ma anche sulla terraferma in provincia di Macerata, diverse delle quali percepite dalla popolazione.

La più forte di ML 3.5 è avvenuta nella zona: Costa Marchigiana Pesarese alle 09:46:48 (UTC +01:00) ora italiana con ipocentro con coordinate geografiche 44.0370 di latitudinee 13.2900 di longitudine ad una profondità di 5 km.

Evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/33420531