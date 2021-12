Annullamento spettacolo 31 dicembre a Senigallia

Comunichiamo l’annullamento della serata di venerdì 31 dicembre, Ride bene chi ride l’ultimo, in programma al Teatro La Fenice di Senigallia.

Abbiamo cercato di tenere duro fino all’ultimo, ma purtroppo le circostanze degli ultimi giorni ci impongono di rinunciare, dato l’evolversi incerto della situazione nella nostra regione (aumento dei contagi e conseguente rischio di passaggio in zona arancione). Ci scusiamo moltissimo per il disagio arrecato a chi di voi aveva acquistato i biglietti e pianificato la sua notte di San Silvestro a teatro. Seguite la nostra pagina Facebook per le indicazioni su come ottenere il rimborso del biglietto. Vi abbracciamo e vi auguriamo di ritrovarci al più presto in condizioni finalmente serene