Anteprima al Cinema Gabbiano di Senigallia: “Rocky IV, Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut”

Evento speciale al Cinema Gabbiano di Senigallia: ROCKY IV: ROCKY VS DRAGO – THE ULTIMATE DIRECTOR’S CUT di Sylvester Stallone. Venerdì 10 dicembre (ore 21.15) e sabato 11 dicembre (ore 22.30).

Torna sul grande schermo a 35 anni dall’uscita in Italia uno dei film sportivi più visti nella storia del cinema. Ed è un altro film, non quello che avete sempre visto: Rocky IV, Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut.

Il cinema Gabbiano di Senigallia sarà l’unica sala a trasmettere il film in esclusiva in Italia (solo cinque città in tutta Europa lo proietteranno) e a renderlo ancora più prezioso saranno tre particolarità: il film è stato rimontato da Sylvester Stallone con un altro taglio e con 40 minuti di scene inedite; la proiezione avverrà in versione originale senza sottotitoli (il film è uscito solo nei cinema americani); prima dell’inizio dello spettacolo ci sarà un saluto videoregistrato speciale da parte di Sylvester Stallone.

La saga sportiva più trionfante della storia ritorna così con un nuovo look in ROCKY IV: ROCKY VS. DRAGO. Il regista, sceneggiatore e attore SYLVESTER STALLONE rimodella magistralmente ROCKY IV in questa versione definitiva che include 40 minuti di filmati inediti. Con scene di combattimento più intense, il campione mondiale dei pesi massimi Rocky Balboa (Stallone) difende ancora una volta il suo titolo, questa volta contro Ivan Drago (Dolph Lundgren), un combattente alto due metri e mezzo e 261 libbre che ha il sostegno dell’Unione Sovietica.

Nato all’apice della guerra fredda, Sylvester Stallone concepì Rocky IV allo scopo di dare un contributo alla causa americana. Rocky rappresentava il modello americano vincente, un modello di riscatto, contrapposto ad un avversario duro, inarrestabile, freddo e impassibile come il russo Ivan Drago: una base che serviva ancora di più a rafforzare la diversità filosofica tra i sistemi sociali e politici dei due popoli.

Stallone ha ingrandito molti momenti cruciali eliminando quelli marginali, e ha dato più spazio ai personaggi centrali, marginalizzando gli altri. Sono una marea di dettagli apparentemente minimi che però, tutti insieme, fanno la differenza. Per certi versi, è più un film d’autore, perché punta su alcuni elementi e lo fa molto bene. È un film che enfatizza il senso di colpa di Rocky e che rende Ivan Drago più umano. Il famoso “Io ti spiezzo in due” della versione doppiata italiana suonerà, nella versione originale, nel più evocativo “I must break you” (“Ti devo rompere”) con l’enfasi su “devo”, a testimonianza del destino di Drago di fulgido esempio della potenza sovietica e di lottatore che deve vincere sempre.

“Rocky IV: Rocky vs Drago – The Ultimate Director’s Cut” verrà proiettato in due serate, venerdì 10 dicembre alle ore 21.15 e sabato 11 dicembre alle ore 22.30. Il posto unico di 6 euro includerà anche un bicchiere di birra “americana” per entrare ancora di più nell’atmosfera del film.

