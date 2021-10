Anticipata a sabato (ore 15.30) la vendita libera degli abbonamenti Lube

A partire da domani (ore 15.30), sabato 9 ottobre 2021, al botteghino dell’Eurosuole Forum scatterà la vendita libera degli abbonamenti per seguire la Cucine Lube Civitanova. Inizialmente prevista a partire da lunedì, l’apertura della vendita a tutti i tifosi è stata anticipata dal Club. Chi si era abbonato nella stagione 2019/20, invece, ha tempo fino alle 13 di domani per sfruttare il diritto di prelazione.

Sempre domani, dalle 15.30, sarà anche possibile acquistare il biglietto unico per la due giorni di Del Monte® Supercoppa Italiana, ovvero un abbonamento valido per le tre partite della manifestazione tricolore in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 nel palazzetto dei Campioni d’Italia.

Orari del botteghino dell’Eurosuole Forum

Sabato 9 ottobre occasionalmente dalle 15.30 alle 19. Orari standard: dal lunedì al venerdì ore 17-19.30, il sabato ore 10-13 (domenica chiuso).

Tessere nominali e non cedibili.

Gli abbonamenti sono nominativi e non potranno essere ceduti nemmeno ai membri della stessa famiglia.

Green Pass e mascherine.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass dotati di mascherina (da indossare per tutto l’evento). All’ingresso del palas sarà verificata la regolarità dei certificati.

TESSERE STAGIONALI

Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche in via San Costantino, saranno valide per i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

ABBONAMENTO CUCINE LUBE CIVITANOVA

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con accesso riservato. 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine. 600 euro intero e 480 euro ridotto

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 400 euro intero e 320 euro ridotto

– TRIBUNA (settori G – H -I) dietro al primo arbitro: 350 Euro intero e 280 euro ridotto

– GRADINATA: le varie gradinate 250 euro intero e 200 euro ridotto

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”) nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: 200 euro intero e 160 euro ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

SUPERCOPPA ITALIANA

Programma della Supercoppa

Le Semifinali di sabato 23 ottobre vedranno abbinate le squadre per ranking: Civitanova e Monza nella prima gara, mentre la seconda sfida per l’accesso alla finale di domenica troverà opposte Perugia e Trento.

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport

Diretta volleyballworld.tv

Sabato 23 ottobre 2021, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Diretta volleyballworld.tv

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16

FINALE

Diretta RAI 2

Diretta volleyballworld.tv

ABBONAMENTO SUPERCOPPA VALIDO PER ENTRAMBE LE GIORNATE

– PREMIUM (settore B): centralissimo dietro alle panchine. 80 euro

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 60 euro

– TRIBUNA (settori G – H -I) dietro al primo arbitro: 50 euro

– GRADINATA: le varie gradinate 40 euro, ridotto 35 euro

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 14 e Over 65 (in tutti i settori)