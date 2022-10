Antonio Baldelli: “Ringrazio il Presidente Meloni per l’impegno assunto per i territori alluvionati”

“Faccio mie le parole espresse questa mattina nel discorso di insediamento dal Presidente Meloni. Da deputato delle Marche la ringrazio per aver rinnovato in aula la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Regione Marche nella notte tra il 15 e il 16 di settembre scorso e per l’impegno a investimenti strutturali per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti.

Fratelli d’Italia è in prima linea per la ricostruzione dei Comuni alluvionati e per il rilancio del loro tessuto economico e sociale.

I deputati di FdI si impegneranno in aula e in commissione attraverso emendamenti ai prossimi provvedimenti e alla legge di bilancio che presto approderà alla Camera, a sostenere imprese e comuni danneggiati dai catastrofici eventi di settembre. Inoltre, si sta preparando una proposta di legge che permetta agevolazioni e semplificazioni per la manutenzione degli alvei e dei letti dei fiumi, affinché eventi alluvionali come quelli che hanno colpito la Regione Marche possano essere mitigati da una corretta e virtuosa gestione del territorio, abbandonando l’ambientalismo ideologico che, in questi anni, non si è dimostrato in grado di compiere scelte equilibrate ed efficaci”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.