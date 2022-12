Antonio Gitto confermato presidente di Confservizi Cispel Marche

Ancona – Si è tenuta in data 19 dicembre 2022 presso la sede di Astea ad Osimo l’Assemblea Annuale Confservizi Cispel Marche l’associazione regionale delle società, delle aziende e degli enti pubblici che gestiscono i servizi pubblici locali nelle Marche che ha confermato Antonio Gitto come Presidente ed ha eletto la nuova Giunta. Insieme al Presidente sono stati eletti: Massimo Basili, Maddalena Ciancaleoni, Tiberio Belleggia, Fabio Marchetti, Valeria Attili e Giuseppe Giampaoli che lavoreranno insieme ai componenti nominati di diritto poiché coordinatori in rappresentanza delle federazioni di settore, Chiara Sciascia, Andrea Pierotti, Paolo Reginelli, Stefano Belardinelli e Luca Pieri.

“Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di Confservizi Cispel Marche – in un momento così importante per la vita delle 34 aziende che rappresentiamo. La nuova Giunta riproduce a pieno gli elementi di territorialità e settorialità sancite nello statuto. E’ cosa nota quanto siano importanti oggi le tematiche legate ai Servizi Pubblici Locali. Un settore strategico che sente la morsa dell’imprevedibile incremento dei prezzi dell’energia, in particolare gas, carburanti ed elettricità. Allo stesso modo i rincari si abbattono inevitabilmente e con altrettanta forza, anche sugli enti locali cui eroghiamo servizi ad alta intensità energetica che nell’immediato futuro dovranno essere organizzati azzerando eventuali sprechi in un’ottica di efficientamento dei consumi”.

Confservizi Cispel Marche

Confservizi Cispel Marche è l’Associazione Regionale delle Società, delle Aziende e degli Enti Pubblici che gestiscono i Servizi Pubblici Locali nelle Marche; nata come C.r.i.p.e.l. (comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti Locali) il 20 maggio 1971, fu poi modificata in Cispel Marche, nel 2001 in Confservizi Marche ed infine, a seguito della ridefinizione del sistema Confservizi, nel 2010 in Confservizi Cispel Marche. Confservizi Cispel Marche associa Aziende ed Enti che gestiscono diversi servizi, quali: acqua, gas ed energia, farmacie comunali, politiche ambientali, trasporto pubblico locale. All’Associazione possono aderire tutte le Aziende e gli Enti pubblici e privati che gestiscono i Servizi Pubblici Locali. Confservizi Cispel Marche svolge attività di consulenza, assistenza e supporto tecnico, organizzativo e formativo per le Aziende egli Enti collegati, mediante apporti organizzativi in proprio o in collaborazione con altre strutture delle Federazioni di settore. Confservizi Cispel Marche promuove lo sviluppo ed il coordinamento dei Servizi Pubblici Locali garantendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni, rappresentando e tutelando gli interessi delle Imprese e degli Enti associati nei confronti di queste ultime; promuove lo sviluppo e la qualificazione dei Servizi Pubblici Locali rispondendo alle esigenze degli Associati e sostenendo la loro attività.

PRESIDENTE

Antonio Gitto – AnconAmbiente (AN) – Ambiente/rifiuti

COMPONENTE GIUNTA PARTE ELETTIVA

Massimo Basili

Tennacola Elpidio Mare (FM)

Idrico

Maddalena Ciancaleoni

CIIP Ascoli Piceno

Idrico

Tiberio Belleggia

Farmacia Montefiore (AP)

Farmacie

Fabio Marchetti

Astea Osimo (AN)

Ambiente/Idrico/Gas/Energia

Valeria Attili

ASSM Tolentino (MC)

Idrico/Trasporti/Gas/Energia

Giuseppe Giampaoli

Cosmari Tolentino (MC)

Ambiente/Rifiuti

COMPONENTI NOMINATI IN GIUNTA DI DIRITTO COORDINATORI IN RAPPRESENTANZA DELLE FEDERAZIONI DI SETTORE

Chiara Sciascia

Vivaservizi (AN)

UTILITALIA -Idrico

Andrea Pierotti

Marche Multiservizi (PU)

UTILITALIA- Ambiente/Rifiuti

Paolo Reginelli

Aset (PU)

UTILITALIA- Energia/Gas

Stefano Belardinelli

Contram (MC)

ASSTRA – Trasporti/Mobilità

Luca Pieri

Aspes (PU)

ASSOFARM- Farmacie