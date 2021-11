Anziano 92 enne finisce con la sua auto contro un albero e muore sul colpo

Tragedia consumata sulle strade della nostra regione dove un anziano perde la vita a bordo della sua vettura.

L’auto finisce fuori strada, urtando violentemente contro un albero: morto un 92enne di Apiro.

E’ accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 16 in località San Lorenzo nel Comune di Apiro (Macerata) lungo la Strada provinciale Apirese.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’Alfa Romeo Stelvio ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada, andando a sbattere contro un albero.

E’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Tolentino in collaborazione con i pompieri del distaccamento di Apiro.

Insieme ai sanitari del 118 hanno estratto i feriti all’abitacolo della vettura: tre sono stati trasportati in ospedale (due gravi trasferiti agli Ospedali Riuniti di Ancona) mentre un uomo di 92 anni, di Apiro, che viaggiava davanti sul sedile passeggero, è deceduto. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri.