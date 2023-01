Aperitivo Letterario a Civitanova con Elisa Emiliani

Civitanova Marche – Il gruppo di lettura di Civitanova Marche invita la cittadinanza all’Aperitivo Letterario con l’autrice faentina Elisa Emiliani, che si terrà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18:30 presso il Caffè Cerolini a Civitanova. L’incontro è aperto a tutti, aperitivo € 10,00, prenotazione obbligatoria al 349.2625590.

Elisa Emiliani, già autrice del romanzo distopico di successo “Cenere”, converserà coi lettori del suo nuovo lavoro, “La Trappola” (Moscabianca edizioni). Nel romanzo si intrecciano le vite di due giovani donne, entrambe legate a una cascina di campagna conosciuta come La Trappola, lungo la Linea Gotica, nei territori dove i partigiani combatterono aspre battaglie. Sia Anna che Lena si esprimono attraverso l’arte, trovandovi una diversa espressione della propria identità. Le loro storie procedono separate, eppure parallele. Per capire come, sarà necessario svelare il mistero de La Trappola.

L’Aperitivo Letterario è un’iniziativa realizzata dal gruppo di lettura di Civitanova in collaborazione con il Coordinamento per la Letteratura Fantastica nelle Marche e il sostegno del Caffè Cerolini, vera casa accogliente per i lettori. Il gruppo di lettura è coordinato da Lorella Quintabà e gestito da Luca Pantanetti dell’Agenzia letteraria Scriptorama; i suoi seguitissimi incontri, che si svolgono ogni primo giovedì del mese, proseguono da ormai dieci anni e sono aperti a tutti, stimolando il piacere della lettura e la condivisione di cultura ed esperienze.

Prossimi incontri e modalità di partecipazione su: http://www.scriptorama.it/gruppi-di-lettura/

Loading...