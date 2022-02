Aperte le iscrizioni al Corso da operatore di teatro-educazione dell’Accademia56 di Ancona

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso da operatore di teatro-educazione dell’Accademia56, la scuola di alta formazione alle arti sceniche di Ancona.

Il corso, al via da metà febbraio, è strutturato in ottanta ore, suddivise in quaranta ore teorico-pratiche (di cui trentasei di corso e quattro di esame finale) e quaranta ore di tirocinio (di cui venti di laboratorio e venti di messa in scena). Accessibile a tutti, fino a un massimo di sedici partecipanti, il corso non prevede né limiti di età né titoli di studio. Per accedervi è preferibile un’esperienza in ambito teatrale, anche amatoriale, mentre per avere l’attestato finale è necessario la frequenza e sostenere con profitto l’esame finale.

Gli obiettivi del corso sono: padroneggiare le principali tecniche e i principali metodi applicabili al teatro-educazione; declinare tali tecniche e metodi a seconda del target di riferimento; saper progettare un laboratorio di teatro-educazione (come percorso e come singola lezione); saper gestire le dinamiche di gruppo; saper gestire gli eventuali imprevisti e saper dirigere una messa in scena di un saggio finale di laboratorio.

Il teatro-educazione è una disciplina che prevede un avvicinamento al mondo del teatro, sia come attori sia come spettatori critici e consapevoli attraverso lo studio del teatro e delle sue metodologie e tecniche. Il teatro può essere una risorsa formativa estremamente valida in tutti i percorsi educativi e formativi, dalla scuola dell’infanzia fino alla terza età. Grazie al teatro s’impara a liberare la propria creatività, a conoscere meglio le proprie potenzialità espressive ed è possibile incidere positivamente sulla crescita cognitiva ed emotiva di ciascun individuo.

L’operatore di teatro-educazione è una figura-guida che può aiutare le persone in questo affascinante e delicato percorso alla scoperta di sé stessi e delle proprie capacità, fino allo spettacolo che prevede l’incontro con il pubblico: un momento di verifica che è anche una palestra per accrescere la propria autostima e affrontare le proprie insicurezze. Infine il corso consente di migliorare le proprie competenze professionali per tutti coloro che vogliono applicare la pedagogia teatrale in alcuni ambiti lavorativi, come all’interno di associazioni culturali, cooperative, enti e scuole di ogni ordine e grado.

CORSO DA OPERATORE DI TEATRO EDUCAZIONE

4 week-end intensivi | tirocinio

Week-end, dalle 10:00 alle 17:00

da febbraio a luglio

Docenti: Laura De Carlo – Ylenia Pace – Gianluca Budini – Fabio Ambrosini

Iscrizioni aperte

L’Accademia56 si trova in via Tombesi 8. Per informazioni, visitare il sito: https://accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – messaggio whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]