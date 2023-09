Arma e droga, giovane deferito dalla Polizia ad Ancona

Nella scorsa serata, nell’ ambito dello svolgimento di un normale servizio di controllo del territorio, gli operatori della Polizia di Stato verso le ore 22.30 circa, transitando nei pressi di via delle Grazie notavano un soggetto appiedato. Questo, alla vista dell’ autovettura di servizio, assumeva un atteggiamento circospetto, tentando di eludere il controllo occultando la propria sagoma tra le impalcature di uno stabile situato nei pressi. Una volta raggiunto il soggetto gli operatori procedevano ad identificarlo, si trattava di un giovane di origine straniera nato ad Ancona. A domanda degli operatori sui motivi che lo avevano indotto ad assumere quel comportamento estraeva dalla tasca della felpa un tirapugni, giustificandone il possesso in difesa della propria incolumità. Accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni veniva sottoposto agli accertamenti del caso e in tale circostanza gli operatori rinvenivano all’ interno degli slip indossati dal giovane, all’ interno di una busta di plastica trasparente, della sostanza stupefacente di tipo Hashish del peso lordo di 5.53 grammi. Il soggetto veniva pertanto deferito all’ A.G. per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 e ex art. 75 DPR 309/90.