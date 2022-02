Art Nighy – Blu. I colori dell’arte, documentario in onda domani su RAI 5 con tappa ad Ancona

Sarà trasmesso DOMANI, venerdì 11 febbraio alle ore 21,15 su Rai 5 in prima visione assoluta il programma ART NIGHT realizzato ad Ancona con la collaborazione della Direzione Turismo del Comune. Blu. I colori dell’arte. È un documentario di Mark in video prodotto in collaborazione con Rai Cultura.

Al centro della puntata sarà il colore blu, anzi il pigmento blu. I pigmenti sono le misteriose e rare sostanze che servono a dare colore alle cose. La storia del blu è la storia di una rimonta affascinante: inesistente nella preistoria, poco amato dai greci e dai romani che gli preferivano il rosso come simbolo della regalità, nel Medioevo diventa il colore dei re di Francia e del manto della Vergine, delle volte stellate dei mosaici bizantini e dei cieli giotteschi; spopola addirittura nel Rinascimento, dove il costo dell’esoso oltremare è molto spesso a carico dei committenti, nei contratti dei grandi pittori. Oggi, dicono i sondaggi, è il colore preferito dell’Occidente. La storia di questo colore attraversa l’intera storia dell’arte e per rievocarla ART NIGHT stavolta ha fatto tappa anche nelle piantagioni di guado ad Ancona, una delle più antiche tintorie e unico blu usato fino al 1600, soffermandosi inoltre di fronte alle opere conservate nel Museo Diocesano “Mons. Recanatini” e nella Pinacoteca “Podesti” di Ancona (la celebre Pala Gozzi) così come nella bottega – emporio “A tintùra” di piazza del Plebiscito.