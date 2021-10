Ascol-Lecce, Sottil: Premiato il nostro coraggio

Questo il commento di Mister Sottil dalla sala stampa dello stadio Del Duca al termine di Ascoli-Lecce.

“Ieri è stato premiato il coraggio, ma anche il gioco; contro il Lecce non recuperi la partita se non giochi bene al calcio, abbiamo creato anche i presupposti per vincere contro un avversario molto forte, con l’obiettivo di ammazzare il Campionato, l’Ascoli è stato all’altezza della situazione fino alla fine. Mi fa arrabbiare prendere gol così, ci abbiamo lavorato tanto, cercheremo di essere ancor più attenti sui duelli dentro l’area”.