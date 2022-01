Ascoli, 22 i convocati di mister Sottil per la sfida di Cosenza

Sono 22 i convocati di Mister Sottil per la trasferta del suo Ascoli a Cosenza alla ricerca di punti preziosi nella corsa play off..

PORTIERI: Guarna, Leali, Raffaelli

DIFENSORI: Avlonitis, Baschirotto, Bellusci, D’Orazio, Falasco, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, Eramo, Franzolini, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Iliev, Palazzino, Tsadjout

Squalificati: nessuno

Diffidati: D’Orazio, Sabiri

Indisponibili: Bolletta, Botteghin, Dionisi, Fabbrini, Felicioli, Maistro, Sabiri

Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia è l’Arbitro designato per dirigere COSENZA-ASCOLI, match valido per la 1^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 22 gennaio, alle ore 14:00, al “S. Vito – Marulla” di Cosenza. Gli Assistenti sono Fabiano Preti di Mantova e Gianluca Sechi di Sassari

L’Arbitro Fabio Luongo, designato come Quarto Ufficiale per la gara Cosenza-Ascoli, sarà sostituito dal Sig. Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia.