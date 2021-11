Ascoli, 23 convocati da Sottil per la trasferta del Friuli

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la trasferta di Lignano Sabbiadoro. Squadra e staff sono partiti nel primo pomeriggio di ieri in direzione Friuli, dove sabato è in programma il match di campionato col Pordenone (calcio d’inizio ore 14 – stadio “Teghil” di Lignano). Out Fabbrini per un problema infiammatorio.

I convocati della sfida di domani per gli uomini di Sottil in Friuli.

PORTIERI: 12 Bolletta,13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 32 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 37 Maistro, 10 Sabiri, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 11 Iliev, 7 Petrelli

Indisponibili: Castorani, Donis, Fabbrini, Spendlhofer,

Squalificati: nessuno

Diffidati: Dionisi, Eramo, Saric