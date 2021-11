Ascoli, aperta la prevendita per la sfida contro il Vicenza

Dalle ore 16:00 di ieri sono in vendita online e nei punti vendita abilitati i biglietti per assistere ad ASCOLI-L.R. VICENZA, match valido per la 12^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 6 novembre, alle ore 14:00, al “Del Duca” di Ascoli Piceno.

Prezzi e punti vendita sono consultabili all’interno della sezione del sito “Biglietteria-Prezzi”.

Per l’accesso allo stadio si invitano tutti i tifosi a rispettare lo slot di 45’ se indicato sul biglietto.

Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.

Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

Nel rispetto delle misure Anti-Covid, i disabili con invalidità permanente 100% avranno accesso gratuitamente allo stadio, previa prenotazione, secondo le procedure e le modalità indicate sul sito della società.