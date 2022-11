Ascoli, approvati dal Prefetto i piani neve per la stagione invernale 2022/2023

Ascoli Piceno – Approvati dal Prefetto i piani neve per la stagione invernale 2022/2023 relativi ai tratti di competenza della S.S. 4 (Salaria) e dell’Autostrada A/14 (Adriatica) che attraversano questa provincia, dopo l’esame e la condivisione in sede di C.O.V., Comitato Operativo per la Viabilità, istituito presso questa Prefettura.

IL C.O.V. monitorerà le criticità della rete viaria provinciale dispiegando le conseguenti attività di coordinamento con i C.O.V. delle Prefetture limitrofe, con il supporto degli Enti proprietari delle strade.

Le informazioni sulle condizioni di percorribilità di strade, autostrade e ferrovie potranno essere acquisite attraverso:

– numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.;

– Isoradio (FM 103.3) ed i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);

– sito web cciss.it e mobile.cciss.it da smartphone e palmari;

– “iCCISS” per iphone e “My Way Truck”;

– siti web fsnews.it, fsitaliane.it, rfi.it e trenitalia.com;

– sito web www.poliziadistato.it e il sito www.aiscat.it.

I “piani neve” approvati sono consultabili sul sito internet di questa Prefettura.