Ascoli-Bari 0-1, Breda: Dobbiamo essere più cinici

Al termine della partita Ascoli-Bari terminata con il punteggio di 0-1 sono queste le dichiarazioni di Mister Breda a commento di questo primo ko sulla panchina bianconera.

“Dobbiamo far punti e non accontentarci della prestazione, dobbiamo migliorare, i particolari fanno la differenza, dopo un primo tempo così avremmo potuto fare meglio, dobbiamo essere più cinici e creare più cross, più corner. Come impegno, atteggiamento e qualità è stata un’ottima partita, ma siamo rammaricati per non aver portato punti. Giocare in dieci contro una squadra come il Bari, con un’identità molto marcata, alla terza partita in una settimana non è semplice, ne risenti”.