Ascoli-Bari 0-1, sconfitta di rigore al Del Duca

Primo ko per Breda sulla panchina dell’Ascoli patito al Del Duca contro il Bari.

Tanto agonismo e qualche nervo di troppo al Del Duca (già due ammoniti, Falasco e Giovane, in meno di 20’). Partono comunque bene i bianconeri di Breda, che hanno una buona occasione con Pedro Mendes al 17’: il protagonista della vittoria di mercoledì a Modena entra in area dopo l’ottimo lancio di Donati, ma il tiro si spegne sull’esterno della rete. Al 26’ Abisso concede rigore all’Ascoli per un tocco di braccio in area di Vicari (dopo un colpo di stinco) sul tiro di Botteghin, ma l’arbitro di Palermo lo annulla poi giustamente con l’aiuto del Var. A un passo dallo scadere la gara cambia e il Bari passa: prima il doppio giallo a Falasco, poi il fallo di Botteghin su Cheddira. Il capocannoniere del campionato dal dischetto batte Leali e fa 15 in stagione. Nella ripresa due ottime occasioni per Scheidler su assist di Benali: prima il portiere bianconero dice no, poi il pallonetto della punta finisce fuori di poco. All’ultima occasione del match l’Ascoli chiede rigore per un fallo di Zuzek su Dionisi in area, ma Abisso lascia proseguire, fischiando poi la fine del match.