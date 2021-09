Ascoli-Benevento 0-2, primo ko stagionale per il Picchio

Brutta sconfitta casalinga per l’Ascoli che trova il primo ko stagionale contro il Benevento favorito per la promozione.

Il Benevento la chiude in dieci minuti, tra il 15’ e il 26’: lancio dal fondo di Foulon, Sau entra in area, sembra perdere il tempo giusto girandosi su Avlonitis, poi conclude forte sul primo palo e batte Leali. Poco dopo ancora Foulon mette un cross perfetto dalla sinistra su cui Roberto Insigne si fionda per il raddoppio.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (31’ st Castorani), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (19’ st Felicioli); Saric (19’ st Maistro), Buchel, Caligara (1’ st Collocolo); Fabbrini (1’ st Iliev); Dionisi, Bidaoui. A disp.: Guarna, Tavcar, Quaranta, Donis, Spendlhofer, Eramo, De Paoli. All. Sottil

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia (9’ st Elia), Glik, Barba, Foulon; Ionita (26’ st Vokic), Calò, Acampora (14’ st Tello); Insigne (26’ st Brignola), Sau (26’ st Lapadula), Improta. A disp.: Manfredini, Basit, Vogliacco, Di Serio, Moncini, Viviani, Talia, Brignola. All. Caserta

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

RETI: 14’ pt Sau (B), 25’ pt Insigne (B)

NOTE: ammoniti Acampora (B), Barba (B), Ionita (B), Saric (A), Buchel (A), Vokic (B), Dionisi (A), Calò (B), Tello (B), Felicioli (A). Spettatori 4.545 per un incasso di 60.695,00 €. Rec. 3’ pt, 6’ st.