Ascoli, biglietti in vendita per la trasferta di Coppa a Venezia

Tutto pronto per l’esordio stagionale in Coppa Italia dell’Ascoli a Venezia contro i Lagunari retrocessi dalla serie A, primo vero test della stagione.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023, in programma domenica 7 agosto, alle ore 17:45, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Il prezzo del biglietto per il settore Curva Ospiti è di 11,50 € (compresa prevendita). E’ possibile acquistare il biglietto per il settore Ospiti sul circuito Vivaticket (online o nei punti vendita autorizzati) fino alle ore 19:00 di sabato 6 agosto.

Link per consultare i punti vendita o per l’acquisto online: https://veneziafc.vivaticket.it/it/event/coppa-italia-22-23-venezia-venezia-ascoli/186424