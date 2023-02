Ascoli, Breda il nuovo mister: ieri subito in campo per l’allenamento

A poche ore dall’esonero di Bucchi nella giornata di ieri la dirigenza dell’Ascoli ha deciso il nome del nuovo allenatore.

Dopo diversi sondaggi l’Ascoli ha scelto Roberto Breda per affidargli la guida tecnica.

Il neo allenatore bianconero succede appunto a Cristian Bucchi, esonerato sabato scorso subito dopo la sconfitta dell’Ascoli sul campo del Cittadella.

Breda si è legato all’Ascoli fino al termine di questo campionato di serie B.

Il tecnico ha subito diretto ieri il primo allenamento con la nuova squadra e farà il suo esordio in panchina in occasione di Ascoli-Perugia in programma sabato prossimo allo stadio Del Duca alle ore 14. In carriera Breda ha allenato Reggina, Salernitana, Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia, Livorno Pescara.