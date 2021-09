Ascoli-Brescia, Sottil: Rigore concesso agli avversari generoso

Mister Sottil al termine della partita ha analizzato la sconfitta dei bianconeri nel corso della conferenza stampa post gara.

“Siamo stati puniti dalle disattenzioni sul primo e secondo gol, non dovevamo commettere quegli errori, poi è stato concesso un rigore molto generoso con Moreo già in volo e Buchel che non lo tocca neanche, forse lo sfiora; poi un episodio molto dubbio in mezzo all’area con De Paoli. C’è molta rabbia perché l’Ascoli ha disputato un’ottima gara, a viso aperto contro una squadra forte e non meritavamo di perdere. Ai ragazzi faccio i complimenti, hanno dato tutto, hanno spinto fino all’ultimo secondo, sicuramente dobbiamo crescere perché il primo gol non lo dobbiamo prendere al 44’ del primo tempo, la palla deve volare fuori dallo stadio, invece di regalare un calcio d’angolo e poi dei rimpalli poco cattivi; purtroppo la valutazione del secondo gol è stata una disattenzione generale”.