Ascoli-Cagliari 2-1, Guarna: Vittoria sofferta e meritata

Enrico Guarna da stasera è in testa alla classifica dei portieri col maggior numero di presenze con la maglia bianconera, superando Lanni nella speciale classifica. 167 le presenze collezionate fino ad oggi con l’Ascoli:

“Non faccio caso ai numeri, mi è stato riferito a fine gara ed è per me motivo di orgoglio, sono arrivato qui che ero ragazzino, sono cresciuto diventando uomo”.

Sulla partita:

“E’ stata una vittoria soffertissima, una grande prova di orgoglio da parte di tutta la squadra. In occasione del gol del Cagliari c’è stato un errore mio, ma mi sono ripreso subito. Ci davano per morti prima di Bari, ma ci siamo ricompattati alla grande, ci sono grande spirito e grande voglia di fare bene, vincere in casa dopo tanto tempo è bello per noi e per i tifosi”.