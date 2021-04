Imminente la sfida per l’Ascoli in Romagna contro la Spal, match chiave per i marchigiani per coltivare il sogno salvezza.

Sono 25 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la trasferta di Ferrara. Non recuperano Kragl e Stoian, a disposizione tutti gli altri.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri

Squalificati: nessuno

Diffidati: Brosco, Pucino.

Piero Giacomelli della sezione di Trieste è l’Arbitro designato per dirigere Spal-Ascoli, match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani alle ore 21:00 al Paolo Mazza di Ferrara. Gli Assistenti sono Luca Mondin di Treviso e Vito Mastrodonato di Molfetta. Quarto Ufficiale Daniel Amabile della sezione di Vicenza.