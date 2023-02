Ascoli, corso gratuito di taijiquan e qigong riservato agli Over 60

ASCOLI – Prenderanno il via il 14 marzo le attività del progetto “MiGio.Act – Mi muovo gioco, sono attivo” finanziato da Sport e Salute Spa.

Il progetto, che ad Ascoli Piceno per l’U.S. Acli è coordinato dal comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo e dall’ASD Sen Dao, si pone l’obiettivo generale di sperimentare iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti degli over 60, in un0ottica di salute, misurabilità e sostenibilità.

Dal 14 marzo si svolgerà, presso la scuola “La via della danza” in via dei mutilati ed invalidi del lavoro 108 – Villa Sant’Antonio (sopra “Risparmio Casa”) un corso gratuito di taijiquan e qigong riservato agli Over 60.

L’iniziativa andrà avanti ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 20 e darà modo di riprendere la connessione con il corpo e con la mente con il maestro Raffaele Tassone.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3442229927.