Ascoli-Cosenza 1-0, Sottil: Importante cominciare bene la stagione

Al termine della partita vinta dai bianconeri 1-0 sul Cosenza, Mister Sottil ha commentato così il primo successo stagionale in campionato.

“Importantissimo iniziare con una vittoria in casa davanti al nostro pubblico, che è stato straordinario. Tre punti che danno morale, sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare, i ragazzi sono stati bravi. Il Cosenza era in campo con gli uomini molto bassi e quindi non era semplice trovare varchi e profondità; abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana”.

Il mister ora si concentra già sul secondo match per dare continuità ad una vittoria che ha dato entusiasmo a tutto l’ambiente.