Ascoli-Cosenza 1-1, Breda: Ragazzi bravi a rimanere compatti

Mister Breda ha commentato così il match col Cosenza pareggiato dall’Ascoli che perde dunque terreno nella corsa ai play off promozione.

“Quando vai in svantaggio così presto, diventa tutto più difficile, i ragazzi sono stati bravi a non scomporsi, a restare in partita, ci abbiamo provato fino alla fine, con le ripartenze ci sono stati episodi importanti, ora si va a Reggio cercando di fare più punti possibile. Il Cosenza è un avversario che quando va in vantaggio è difficile da affrontare. Ora abbiamo una grande opportunità, purtroppo non dipende solo da noi”.

Ci sono ancora speranze che il tecnico bianconero prova ad alimentare.