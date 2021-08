Ascoli-Cosenza, Sottil: Dovremo essere pronti su ogni contrasto

Mister Sottil, alla vigilia del debutto in campionato col Cosenza, ha parlato così in conferenza stampa.

“Abbiamo lavorato intensamente e con grande applicazione, cercando di migliorare le due fasi di gioco, ci siamo concentrati sull’essere più precisi, sono soddisfatto della settimana di lavoro. Il Cosenza ha assolutamente qualità e competenza per venirsi a giocare la partita, anche noi ci stiamo completando in collaborazione con la società, stiamo cercando d’essere più competitivi; siamo tutti concentrati sulla sfida di domani, affronteremo il Cosenza con umiltà e rispetto, ma anche consapevoli delle nostre forze e delle nostre qualità. Il Cosenza ha sì costruito la squadra velocemente, ma ha giocatori di qualità e mi aspetto un avversario che se la giocherà con determinazione; noi dovremo rispondere su ogni pallone e contrasto, abbiamo la fortuna di partire in casa, dobbiamo pensare a noi e a come fare per vincere la partita. Domani farò le ultime scelte dopo il risveglio muscolare, ma la squadra in testa ce l’ho già. Rivedremo i tifosi al Del Duca, non vedo l’ora, il pubblico di Asoli è molto attaccato, qui c’è un tifo acceso e passionale”.