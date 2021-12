Ascoli-Cremonese 1-4, Eramo: Abbiamo perso la nostra umiltà

Il commento del centrocampista Mirko Eramo, autore dell’unica rete bianconera contro la Cremonese persa per 1-4.

“Non siamo partiti bene, siamo andati in doppio svantaggio e con una squadra come la Cremonese poi è difficile recuperare; siamo stati bravi a rimetterci in partita prima che terminasse il primo tempo. Oggi l’arbitro ha condizionato particolarmente la gara, ma non vuole essere un alibi. Dobbiamo tornare a fare l’Ascoli, forse abbiamo perso quel pizzico di umiltà che fino ad ora è stato il nostro punto di forza. Non credo che la squadra sia in difficoltà da un punto di vista fisico, ma mentale, le partite non si risolvono da sole”.