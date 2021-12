Ascoli-Cremonese 1-4, pesante ko interno per i bianconeri

L’Ascoli perde in casa il big match contro la Cremonese e perde un’occasione per rimanere stabilmente in zona play off.

La gara è frizzantina e poco dopo la mezz’ora il vantaggio cremonese è in linea con un primo tempo divertente: la palla rimpalla verso il limite dell’area ascolana ed Emanuele Valeri ringrazia, scaricando un mancino pazzesco alle spalle di Nicola Leali, aiutato da una leggera deviazione. Via lo 0-0, ma lo spettacolo resta la parola d’ordine ad Ascoli Piceno: al 40’ tocca a Cristian Buonaiuto autore di un gol strepitoso su assist di Nicolò Fagioli. La conclusione a incrociare è vincente, ma il tocco di suola e il doppio passo precedente per liberarsi della marcatura sono da replay a 360 gradi.

A poco più di un minuto dall’intervallo, però, i bianconeri tornano sotto: splendido cross morbido di Federico Dionisi a scavalcare lateralmente la difesa e colpo di testa a rete di Mirko Eramo. La pausa trascorre quindi meno amara per i padroni di casa, ma in avvio di secondo tempo la situazione si complica, con Eric Botteghin che si vede sventolare il secondo cartellino giallo. A far calare il sipario, al 70’, è un’efficace ripartenza grigiorossa: tira Gianluca Gaetano, devia Leali e ribatte in rete Samuel Di Carmine. Luca Vido al 91’ chiude il discorso.