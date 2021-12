Ascoli-Cremonese 1-4, Sottil: Siamo in difficoltà fisica in questo momento

Questo il commento di Mister Sottil al termine della partita con la Cremonese del suo Ascoli terminata 1-4.

“Abbiamo iniziato bene, potevamo andare in vantaggio con Sabiri a tu per tu col portiere, eravamo vivi e pimpanti, non abbiamo impattato male. Certo, si potevano evitare i due gol del primo tempo, non si può subire una rete, la prima, da una rimessa laterale, non lo accetto. Nel secondo tempo dopo l’espulsione di Botteghin è diventato tutto più difficile. Non mi piace parlare degli arbitri, soprattutto dopo un 4-1 in casa, ma l’espulsione è stata veramente esagerata. In questo momento siamo un po’ cotti, non accetto cali di concentrazione, ora farò valutazioni a 360°. Va detto che non è tutto nero, fino a due gare fa abbiamo fatto cose importanti, ma ora a livello mentale qualcosa non sta funzionando”.