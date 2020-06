Ascoli-Cremonese, Abascal: Mancata l’aggressività

Questo il commento di Mister Abascal al termine della partita Ascoli-Cremonese.

“Stasera è mancata l’aggressività e per questo abbiamo subìto il primo gol, mentre gli altri due sono dipesi da situazioni tattiche. Stasera non ha funzionato l’impostazione del gioco perché, quando giochi contro una squadra che mira a non subire e a chiudersi, la fase di impostazione diventa importante per non subire troppe ripartenze; non abbiamo girato bene la palla, non facendo le preventive.

Non mi preoccupa la sconfitta perchè la Cremonese non è stata superiore a noi nelle due fasi. Non ho paura del risultato, mi preoccuperei se vedessi sfiducia, ma oggi ho avuto la dimostrazione che siamo molto presenti ed abbiamo un’identità di gioco, migliorando alcuni aspetti possiamo vincere le partite. Ho visto una squadra che ha cercato il pareggio in tutti i modi fino alla fine, quindi non c’è nessuna preoccupazione. Ci concentriamo già sul prossimo match col Perugia”.