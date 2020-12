Ascoli-Cremonese, convocati ed arbitro della sfida salvezza

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Rossi per il match con la Cremonese, valido per l’11^ giornata di campionato, in programma domani alle ore 14:00 allo “Zini” di Cremona. Tornano a disposizione Kragl e Sabiri. Squadra e staff tecnico partiranno in direzione Cremona nel primo pomeriggio di oggi.

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Kragl, Pucino, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta

INDISPONIBILI: Mallè

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Brosco

Valerio Marini della sezione di Roma 1 è l’Arbitro designato per dirigere Cremonese-Ascoli, gara valida per l’11^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 14:00 allo “Zini” di Cremona. Gli Assistenti sono Marco Della Croce di Rimini e Davide Moro di Schio. Quarto Ufficiale Daniel Amabile della sezione di Vicenza.