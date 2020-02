Ascoli-Cremonese, Stellone: Ritrovare l’entusiasmo

Alla vigilia della sfida con la Cremonese Mister Stellone ha parlato in conferenza stampa della sfida con i lombardi.

“In questa settimana abbiamo lavorato bene, con intensità, attenzione e concentrazione, sono soddisfatto perché i ragazzi stanno dando molto in allenamento. Domani siamo attesi da una sfida importante, la Cremonese è una squadra costruita per vincere il campionato, ma che ha incontrato qualche difficoltà cambiando due volte allenatore. Al di là di questo, vogliamo far nostra la partita per ritrovare entusiasmo, dovremo mettere in campo aggressività e concentrazione come abbiamo fatto nei primi 60′ di La Spezia. Giocheranno dal 1′ Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Cavion, Petrucci, Eramo, Morosini, Scamacca e Trotta”.