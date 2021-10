Ascoli, Dionisi: Ottenuto un punto su un campo difficile come Crotone

Il capitano dell’Ascoli, Federico Dionisi, racconta il gol realizzato, il quinto da inizio stagione, contro il Crotone.

“Sulla palla giocata da Eramo in profondità ho avuto la percezione che il portiere mi stesse uscendo incontro e, di istinto, ho avuto l’intuizione di mettergliela sopra; sono contento per il 2-1 che è stato motivo di rilancio, dopo una partenza in cui avevamo subìto gol su palla inattiva. Oggi abbiamo raccolto un punto su un campo difficile. Ho avuto un problema al flessore e, per eccesso di generosità, sono rimasto in campo, ma, quando ho visto che andavo in difficoltà, ho chiesto il cambio perché sapevo che chi sarebbe subentrato avrebbe dato il 100%, così come effettivamente è stato. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, come le palle inattive, oggi siamo stati bravi a crederci fino alla fine, abbiamo dato dimostrazione di spirito di squadra e voglia di non arrendersi”.