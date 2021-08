Ascoli, domani test di lusso contro il Napoli a Castel di Sangro

L’Ascoli Calcio disputerà un’amichevole di lusso domenica 8 agosto allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (AQ).

La compagine di Mister Sottil affronterà alle ore 17:30 la SSC Napoli di Spalletti. Un avversario di prestigio che alza il livello tecnico nel percorso di preparazione precampionato dei bianconeri, che debutteranno il 13 agosto in Coppa Italia con l’Udinese alla Dacia Arena (ore 20:45) e il 22 agosto in campionato col Cosenza al Del Duca (ore 20:30).

I tifosi dell’Ascoli avranno a disposizione n. 100 biglietti in Curva Sud. Per acquistarli è necessario ritirare un codice presso l’Ascoli Calcio Store di via Cairoli (aperto oggi dalle 16:00 alle 20:00 e domani, sabato 7 agosto, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00) e successivamente collegarsi al circuito TicketOne per formalizzare l’acquisto del tagliando.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini, senza necessità di stamparlo.

I biglietti sono in vendita esclusivamente online sul circuito TicketOne.

Tribuna Laterale 30,00 €

Distinti 20,00 €

Curva Nord 20,00 €

Curva Sud Ospiti 20,00 €