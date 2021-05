Ascoli-Empoli, convocati ed arbitro della sfida del Del Duca

Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di oggi pomeriggio con l’Empoli. Out Pinna per una lesione muscolare di primo grado all’adduttore.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

Squalificati: nessuno

Diffidati: Brosco, Buchel, Pucino

Simone Sozza di Seregno è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Empoli, match valido per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 1° maggio, alle ore 14:00, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. Gli Assistenti sono Marcello Rossi della sezione di Novara e Davide Miele di quella di Torino. Quarto Ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco