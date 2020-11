Ascoli, esonerato Bertotto: da oggi al lavoro Delio Rossi

Oggi pomeriggio, sotto una pioggia battente, i bianconeri si sono ritrovati al Picchio Village per la ripresa della preparazione, in vista della sfida interna di venerdì sera con il Pescara. A dirigere la seduta il neo tecnico bianconero Delio Rossi, che, dopo essersi intrattenuto a lungo all’interno della struttura con il gruppo, ha impegnato i calciatori sul campo sintetico in una sessione incentrata inizialmente sull’attivazione. A seguire i titolari del match di ieri col Venezia hanno svolto un allenamento defaticante; per tutti gli altri lavoro aerobico e partita a campo ridotto.

Domani sono in programma due allenamenti al Picchio Village, alle 10:00 e alle 15:30.