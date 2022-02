Ascoli, Federico Ricci si presenta: Sono carico di entusiasmo

Federico Ricci è arrivato in città nella tarda serata di ieri e stamane ha svolto il primo allenamento con la squadra. In casa bianconera è stato l’ultimo acquisto della sessione invernale di mercato:

“Quando ho saputo dell’interessamento dell’Ascoli ero subito predisposto a venire qui” – ha dichiarato Ricci – “E’ una piazza che mi ha sempre affascinato, ho aspettato fino all’ultimo giorno e, quando mi hanno detto che la trattativa si era concretizzata, ero felice e molto carico. Ho trovato una squadra che lavora molto bene, con un’intensità alta come vuole il Mister, sono tutti ragazzi per bene, un gruppo affiatato, mi hanno fatto una buona impressione. Ho sentito il Mister prima di venire qui, era molto carico, qui ho trovato grande atmosfera e motivazioni, mi fa piacere essere arrivato in un gruppo dove c’è questo ambiente, bisognerà trasformare questo entusiasmo in risultati, la squadra ha tutte le carte in regole per fare bene”.

Federico Ricci è uno che in carriera ha centrato promozioni in Serie A con Spezia e Crotone e la sua mentalità vincente potrà tornare utile in un gruppo attualmente in zona playoff:

“Ho avuto il merito e la fortuna di ottenere due promozioni, paradossalmente con squadre meno favorite, ma la Serie B è anche questa, si parte con una squadra di metà classifica e poi si raggiungono obiettivi importanti perché a fare la differenza sono il gruppo e le motivazioni. Qui ci sono moltissimi requisiti per fare bene, la seconda parte di stagione sarà durissima, ci sono tante squadre forti o che si sono rafforzate, ma l’Ascoli si farà valere su tutti i campi”.

Sulle sue caratteristiche ha dichiarato:

“In campo starò dove vuole il Mister, posso giocare sulle fasce, come esterno di attacco o sulla tre quarti dietro alle punte. Sono un calciatore tecnico, mi piace aiutare i miei compagni, spero di mettere queste caratteristiche al servizio della squadra”.

Il prossimo mese l’Ascoli scenderà in campo otto volte, cinque in casa e tre fuori:

“Sarà un mese importantissimo, più punti faremo e meno si soffrirà dopo; ci concentreremo su una partita alla volta, sarà un mese di grandi battaglie. So del trend casalingo dell’Ascoli e lo trovo un po’ strano perché il tifo bianconero – si sa – è molto caldo e l’ambiente casalingo fa paura. Dobbiamo cambiare questa rotta. Intanto per sabato sono pronto”.

In famiglia la data del 3 marzo è stata cerchiata sul calendario, sarà l’ennesima sfida fra i fratelli Ricci in Ascoli-Frosinone:

“Sarà una partita divertente, ormai ho fatto l’abitudine a giocare contro Matteo e ho avuto anche la fortuna di centrare con lui una promozione con lo Spezia; sarà certamente una partita sentita, ma sicuramente vinceremo noi” – chiude sorridendo Federico.