Ascoli-Frosinone 0-1, furia presidente Neri: Arbitro deficirario

Al termine della partita col Frosinone, l’unico esponente dell’Ascoli a parlare in sala stampa è stato il Presidente Carlo Neri, profondamente amareggiato dalla conduzione arbitrale.

“In una partita di cartello, nell’anticipo di Serie B, una B che è cresciuta molto e che anno dopo anno investe molto su strumenti, Var, infrastrutture, non è possibile mandare una conduzione arbitrale così deficitaria; come i giocatori attraversano periodi di poca forma, così capita agli arbitri. Quello di stasera era un arbitro non in forma e non all’altezza. Peccato che tanti soldi investiti siano vanificati da designazioni non all’altezza. In occasione del gol avversario c’era un fallo netto per noi. Sull’espulsione dico che l’indirizzo che diamo ai nostri calciatori è quello di facilitare il compito degli arbitri, ma anche gli arbitri devono avere buon senso che oggi non è stato mai applicato. Ripeto, Ascoli-Frosinone era una partita di cartello e da esponente della società dico che quando un arbitro è fuori forma deve stare fermo”.