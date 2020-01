Ascoli-Frosinone, 24 convocati da mister Zanetti

Per la sfida di stasera con il Frosinone sono 24 i bianconeri convocati da Mister Zanetti al termine dell’ultima rifinitura, che la squadra ha svolto questa mattina al Picchio Village:

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, De Alcantara, Ferigra, Gravillon, Maurizii, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Costa Pinto, Covic, Morosini, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Scorza, Troiano

ATTACCANTI: Beretta, Di Francesco, Matos, Scamacca

Manuel Volpi della sezione di Arezzo è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Frosinone, match valido per la 2^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 26 gennaio alle ore 21:00 al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. Gli Assistenti sono Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Sarà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio della gara per commemorare la scomparsa dell’indimenticato Pietro Anastasi, che vestì la maglia dell’Ascoli dalla s.s.1978-79 alla s.s. 1980-81.