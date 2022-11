Ascoli-Frosinone, Bucchi: Sarà una sfida bella ed affascinante

Mister Bucchi alla vigilia di Ascoli-Frosinone presenta così il match in programma al Del Duca.

“Sarà una partita bellissima, credo ci sarà una cornice altrettanto bellissima sugli spalti, si affronteranno due squadre forti, che cercheranno in tutti modi di vincere. Entrambe le squadre sono reduci da un momento positivo: noi veniamo da un ultimo mese di prestazioni, di solidità e di entusiasmo, che si è inevitabilmente rigenerato; dall’altra parte troveremo un Frosinone forte, con un organico importante, con tante individualità, per loro parlano la classifica e il tempo. Leggo i giornali, sento i commenti e c’è una percezione di ‘sorpresa Frosinone’, ma il Frosinone non è affatto una sorpresa, è un progetto, è programmazione, hanno un bravissimo allenatore, Grosso, che da tre anni guida questa squadra e che, insieme a Lucarelli, è il più longevo; già questo è sintomatico di continuità. Hanno un bravissimo Direttore, che ha costruito un organico forte. Sento parlare di organico giovane: è un organico che ha bravi giovani, ma l’undici che scende in campo è molto esperto, ha in genere due under, l’attaccante e il portiere, ma l’età media degli altri nove calciatori è di 28 anni, quindi è una squadra matura, non di ragazzini che stanno stupendo. E’ una squadra consapevole, composta da tanti giocatori che hanno fatto campionati importanti, che vengono da campionati vinti come Lucioni, Mazzitelli, Sampirisi e a me non meraviglia questo. A ciò aggiungiamo una proprietà che in B credo sia l’unica ad avere uno stadio proprio. Quindi c’è programmazione e quella che dovrebbe essere la normalità il Frosinone l’applica a meraviglia e in questo momento sta raccogliendo i frutti”.

Sugli indisponibili: “Non avremo Donati, che sta migliorando e con la sosta vicina non vogliamo forzarlo per poi rischiare di perderlo per un periodo più lungo, il suo è un problema tendineo e non ci preoccupa, quindi farà solo un po’ di riposo precauzionale in più. Bidaoui non ci sarà, sta soffrendo per la lombalgia e spero che dalla prossima settimana rientrerà in squadra; mancherà anche Fontana, anche lui un po’ affaticato”.

Ancora sulla sfida di domani: “Domani è una serata da vivere appieno, è anche il compleanno del nostro Patron e speriamo di fargli un bel regalo, magari una bella prestazione, da squadra tosta, come si è visto nelle ultime gare. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi, ai quali teniamo molto perché ci incoraggiano sempre, come ho detto a Brescia. E poi ci teniamo a far bene per noi stessi, veniamo da un periodo positivo e vogliamo assolutamente continuare la striscia di risultati, sappiamo che l’avversario è forte, ma pensiamo d’esserlo anche noi”.