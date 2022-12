Ascoli-Genoa 0-0, Guarna: Parata su Coda intervento più difficile

Questo il commento al termine della gara di Enrico Guarna al termine del pareggio 0-0 dell’Ascoli con il Genoa di cui è stato grande protagonista.

“La parata più difficile è stata quella nel primo tempo su Coda, ho accorciato bene. Il punto di oggi è della squadra, non lo sento mio ed è un punto super meritato, anzi ci va stretto per le occasioni avute. Quello di stasera dev’essere un punto di ripartenza, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, abbiamo preso un palo, poi gli avversari hanno fatto una respinta sulla linea di porta. Ora serve una vittoria per dare valore ai pareggi. E’ stato importante non prendere gol, abbiamo dimostrato solidità”.