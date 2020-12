Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Rossi per il recupero della 7^ giornata con il Pisa (calcio d’inizio domani alle ore 17 al Romeo Anconetani). Ancora out Kragl, al quale si aggiunge l’indisponibilità di Sabiri, reduce dall’infortunio nel match con il Pescara. Rientra dalla squalifica Brosco, che resta in diffida.

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Ghazoini, Pucino, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios

INDISPONIBILI: Kragl, Mallè, Sabiri

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Brosco

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco è l’Arbitro designato per Pisa-Ascoli, recupero della 7^ giornata di campionato, in programma domani alle ore 17:00 al “Romeo Anconetani” di Pisa. Gli Assistenti sono Marco Trinchieri di Milano e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto Ufficiale Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.