Ascoli-J.Stabia, Scamacca: Gol subito una beffa che fa male

L’autore della rete del vantaggio bianconero, Gianluca Scamacca, ha commentato così la gara.

“Avevamo giocato una grande partita di sacrificio ed eravamo riusciti a trovare il gol del vantaggio a dieci minuti dalla fine. Peccato per il finale, c’è grande rammarico. Ninkovic? E’ un giocatore fantastico, spero ci dia una grande mano quest’anno”.

Subire un gol del genere fa male perchè abbiamo fatto una gara di grande sacrificio, lottando fino alla fine e trovando la seconda rete sul finale di gara. Sapevamo che la Juve Stabia è una grande squadra e che ci avrebbe messo in difficoltà; abbiamo fatto il massimo ma la vittoria non è arrivata. Speriamo che con Mister Stellone possa arrivare la svolta della stagione, continueremo a lavorare sodo per fare sempre meglio e dimenticare questa delusione.