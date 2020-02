Ascoli-Juve Stabia, Stellone: Dovremo giocare con intelligenza

Queste le dichiarazioni di Mister Stellone alla vigilia della sfida di domani sera con la Juve Stabia.

“Ci sono alcuni calciatori che in questa settimana si sono allenati a parte; fra questi c’è Valentini, che però siamo riusciti a recuperare, non giocherà dall’inizio, ma comunque è stato un recupero importante. Brosco e Pucino rientreranno la settimana prossima. Da quando sono arrivato ho verificato una grande applicazione da parte di tutti, sono molto soddisfatto della voglia che i ragazzi hanno messo in campo, è stata una settimana corta, ma abbiamo cercato di dare più concetti possibili al gruppo. La Juve Stabia è una squadra in salute, che vive ancora dell’entusiasmo della promozione; dovremo partire forte, dare il massimo e giocare con intelligenza cercando di capire i momenti della gara”.