Ascoli, la ripresa dei lavori dopo le Feste è fissata lunedì 3 gennaio

Dopo la pausa natalizia, coincisa con lo stop del campionato cadetto, i bianconeri riprenderanno la preparazione lunedì 3 gennaio, alle ore 15:00, al Picchio Village.

La ripresa è stata anticipata dai tamponi molecolari e dai test sierologici che si sono svolti, nella stessa mattinata, presso il centro Biolab di Ascoli Piceno. Oggi , domenica 2 gennaio, squadra e staff tecnico fanno rientro in città.

Il prossimo impegno di campionato è fissato per venerdì 14 gennaio, quando l’Ascoli recupererà al Liberati di Terni (inizio alle ore 20:30) il match con la Ternana, valido per la 19^ ed ultima giornata di andata del Campionato di Serie B, inizialmente in programma per il giorno di Santo Stefano.