Ascoli-Lecce, 24 convocati: recuperati Avlonitis e Sabiri

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di oggi pomeriggio con il Lecce (calcio d’inizio ore 14:00 – stadio Del Duca). Tornano a disposizione Avlonitis e Sabiri, out Spendlhofer per affaticamento muscolare e Buchel, squalificato.

Una sfida che potrà dire tanto sulle future ambizioni della squadra bianconera nel proseguo del campionato di serie B che ha visto i marchigiani protagonisti di un’ottima partenza che li ha piazzati nella parte sinistra della classifica.

PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 10 Sabiri, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini, 11 Iliev, 7 Petrelli