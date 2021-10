Ascoli-Lecce, aperta oggi la prevendita al Del Duca

L’Ascoli Calcio informa che, dalle ore 16:00 di martedì 12 ottobre, saranno in vendita online (www.ascolicalcio1898.it → Biglietteria → Acquista on line) i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-LECCE, valida per l’8^ giornata del Campionato di Serie BKT 2021/22, in programma sabato 16 ottobre, alle ore 14, al Del Duca di Ascoli. Prezzi consultabili nella sezione del sito “Biglietteria Prezzi”.

Al fine di facilitare l’acquisto, gli Over 50 (nati entro il 31/12/1971) potranno acquistare i biglietti anche presso i seguenti punti vendita TicketOne abilitati ad Ascoli Piceno:

Store Ascoli Calcio – Via Cairoli, 32

Biglietteria Oasi – Via del Commercio, 52

Biglietteria IDF3 – Via Narciso Galiè, 25

Bar Borgo Chiaro – Via Delle Zeppelle, 5

Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

Nel rispetto delle misure Anti-Covid, i disabili con invalidità permanente 100% avranno accesso gratuitamente allo stadio, previa prenotazione, secondo le procedure e le modalità indicate sul sito ufficiale. L’accesso a questo evento (ai cittadini di età superiore ai 12 anni) è consentito solo se in possesso di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore). Chi ne è sprovvisto non potrà accedere al luogo dell’evento anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea.

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass attraverso l’app “verifica C19”. Il tifoso dovrà mostrare un documento e il biglietto nominativo oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 o chirurgica.

PER L’ACCESSO ALLO STADIO, SI INVITANO TUTTI I TIFOSI A RISPETTARE LO SLOT DI 45′, SE INDICATO SUL BIGLIETTO. Non è consentito il cambio utilizzatore.

Prezzi consultabili nella sezione del sito “Biglietteria-Prezzi”.

L’Ascoli Calcio ricorda ai propri sostenitori che in tutto il periodo di permanenza all’interno dell’impianto sportivo è obbligatorio attenersi alle principali misure anti contagio, come la frequente igienizzazione delle mani, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro dalle altre persone. Gli spettatori sono obbligati ad occupare il posto indicato sul biglietto e devono restare seduti, come previsto dalla normativa vigente.