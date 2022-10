Ascoli-Modena 1-2, Bucchi: Siamo in un periodo sfortunato

Queste le prime parole di Mister Bucchi al termine della partita persa dall’Ascoli contro il Modena al Del Duca.

“Non è stata una prestazione ottima come quella di Benevento, nel primo tempo abbiamo avuto il merito di passare in vantaggio contro un Modena ostico, abbiamo sfiorato il raddoppio; nella ripresa volevamo fare il secondo gol e indirizzare la gara, dovevamo essere più bravi a capitalizzare, poi in questo momento ogni episodio ci gira a sfavore. La squadra ha provato in tutti i modi a vincere, ma dovevamo essere bravi nella lettura e a capire che con un uomo in meno un pareggio ci poteva anche stare”